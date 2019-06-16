甜心作人妻！禾琪着透視婚紗出嫁！

網壇「丹麥甜心」禾絲妮雅琪出嫁了！與前NBA球員大衞李爾周六在意大利步入教堂，踏入人生新一頁，好友S威廉絲擔任伴娘。禾琪的婚禮相當低調，僅邀請120位親友出席。



28歲的禾琪下嫁36歲的美國前NBA球員大衞李爾，這位前澳網冠軍穿起特別度身訂造的全白色婚紗，相當迷人，腰部位置更是透視設計，盡顯禾琪的弗爆身段。禾琪表示：「我哋好喜愛意大利，係一個好地方，呢度嘅美酒佳餚都係我哋最愛，我哋會繼續喺意大利找尋呢度更多奇妙嘅地方。」



出席的體壇人物除了細威之外，德國名將姬芭、NBA球星加素及前NFL的彭馬都被邀請出席。雖然大衞李爾的名氣不及禾琪，但在NBA亦曾效力過多間球會，包括紐約人、勇士、塞爾特人、獨行俠（前譯小牛），而2016年在馬刺退役。





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