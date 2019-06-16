官宣！沙利離車仔教祖記　背後有洋蔥

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落實喇！傳咗幾個月，車路領隊沙利今日終於正式落實辭職離隊，同時仲同意甲班霸祖雲達斯簽約3年，取代名帥阿里基執掌教鞭。根據車仔總監加拿路域斯卡亞所講，沙利離隊最主要原因都係為咗照顧年老家人，認真有孝心。



嚟車路士只係執教咗一季嘅沙利，今季為球隊贏得歐霸盃，並取得聯賽第季軍，算係有唔錯成績。車仔總監加拿路域斯卡亞表示：「喺歐霸盃決賽之後我哋傾過，沙利好清楚表達佢想返去意大利祖國工作嘅意願。佢話返意大利做嘢對於佢嚟講非常重要，因為可以更加近佢嘅家人，同時可以實現佢多啲陪伴老雙親嘅願望。」加拿路域斯卡亞同時話感激沙利為球會帶來嘅貢獻。



大約30年前，煙不離手嘅沙利，由執教托斯卡納第二級嘅Stia開始業餘教練生涯，當時佢仲要喺銀行打工。直到2006年憑一篇題為「每周賽前準備工作」嘅論文，先喺Coverciano學院獲得「學位」，從而為今日攀上足球另一個高峰──執教祖雲達斯，打下基礎。由教業餘波到出任「斑馬兵團」主帥一事，60歲嘅沙利所經歷一切，已經被意大利傳媒形容為一個勵志故事。



不過，有關沙利回流意甲走去執掌祖雲達斯，當地球員反應係有好有壞，事關之前佢喺執教拿玻里嘅3季，將呢班波打造成祖記喺意甲最強爭標對手，可惜今次返去，佢就會成為拿玻里敵人，自然備受爭議。至於祖記名帥阿里基之前領軍5奪意甲錦標，仲有4次意盃冠軍，兼且兩度打入歐聯決賽，成就出色，今次沙利接掌祖記，壓力都絕對唔細。



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