萬四蚊本書　久保健英老竇教你點去踢巴塞

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一本書賣萬四蚊？咩書咁巴閉？真係書中自有黃金屋？唔係講笑呀！講緊係一本由日本超新星久保健英個老竇久保健數所寫嘅書，名為《我要去巴塞》！自從早前落實久保健英會轉會去皇馬之後，呢本2012年出版嘅舊書，就由二手售價2,600至3,620日元(約187至261港元)，半個月後就炒到19,999至193,979日元(約1,441至14,000港元)，認真誇張！



查實久保健英喺2011至2015年期間，曾經由日本川崎前鋒青年軍轉去巴塞隆拿青年軍發展，呢本書相信係佢爸爸當年寫番個仔點樣進入巴塞青年軍嘅相關故事。簡單介紹吓久保健史先，佢本身係喺築波大學體育系畢業，對足球同體育都有深厚了解，從小就鍾意足球，包括高中同大學時代都加入咗學校足球部，因此由佢寫出呢本《我要去巴塞》，都相當有代表性。



至於久保健英，佢喺2015年回流日本踢番FC東京，嚟緊仲會去西甲轉投巴塞隆拿死敵皇家馬德里，唔知久保健史又有冇諗吓寫多本《我要去皇馬》，話唔定大把家長購買，睇吓點捧個仔成才，到時久保健史又可以大賺一筆！



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