列貝利爆黑幕：2013金球獎本來係我嘅

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「刀疤佬」法國老將巴貝利剛約滿離開拜仁慕尼黑，正物色新球會，近日佢接受法國《隊報》訪問，大爆2013年國際足協金球獎黑幕，佢話金球獎本來係佢囊中物，但國際足協突然改例，令佢得票跌落第3，好唔公平。



列貝利現年36歲，過去12年效力拜仁奪冠無數，最佳成績當然係2012及2013年連續兩屆歐聯殺入決賽，2012年屈居亞軍，2013年終於奪冠，並成為金球獎大熱，不過後來大家都知，過去10年金球獎得主唔係C朗就係美斯，當屆列貝利只得第3名，而獲得金球獎就係C朗。



講起呢件事列貝利就好不滿，佢話：「唔只失望，仲係我職業生涯中最唔公平嘅事，當年我唔羡慕C朗同美斯，不過當時投票期間發生太多奇怪事情，國際足協將投票期限延長幾星期，令我落選。」



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