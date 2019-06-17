【有片】仲係世界級　卡路士凌空後腳妙傳

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當年「銀河艦隊」皇家馬德里「6條煙」成員之一嘅羅拔圖卡路士，轉眼間已經46歲，不但身型仲保持得唔錯，腳法仲係世界級添！周日一場慈善賽，卡路士施展一腳凌空後腳傳送，準確交畀隊友皮利斯，一樣係咁技驚四座。



卡路士周日出席一場慈善賽，由英格蘭元老對世界球星元老，好多名宿都有亮相，包括簡東拿、加歷查等，就連波癮特別大嘅男子100米世界紀錄保持者保特都有參加，卡路士就代表世界球星元老一方上陣。



球迷最為津津樂道嘅卡路士，係佢左腳超級重炮，射罰球收死好多門將，但其實佢基本功同傳送都係一流，今次佢表演嘅球技凌空後腳傳送，片段只有幾秒，深受網民喜愛，吸引大家圍觀。



早前曼聯元老賽，碧咸嘅7旋斬掀起網民對上一代球星嘅集體回憶，依家再睇卡路士，佢同碧咸都係6條煙成員，當年盛況，恍忽在眼前重現。



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