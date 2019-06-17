車路士新帥賠率　林柏特熱到冇朋友

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：

https://bit.ly/2wOTjaV



沙利離開車路士，下任「車長」會係邊個？如無意外應該係林柏特，英國《天空體育》報道，打比郡已同意林柏特離隊，正與車路士談判，補償費400萬鎊(約4000萬港元)，而《Skybet》賠率顯示，林柏特成為車路士新帥賠率，熱到得番20賠1，買20蚊賠1蚊，熱到冇朋友。



報道指，林柏特重返車路士問題不大，而班主阿布亦落晒「柯打」，畀兩年時間林柏特適應，400萬鎊只係少數目，沙利離隊車路士已經收咗500萬鎊，淨收100萬鎊，計落有賺。林柏特嘅教練團人選都諗好，佢會邀請杜奧巴、施治、馬基列尼等前隊友，合組星級教練團，令人期待。



至於車路士下任領隊賠率，林柏特係20賠1，遠遠拋離次熱門前主帥賓尼迪斯嘅1賠9，第3熱門係另一前主帥摩連奴嘅1賠14，似乎林柏特只等官方宣布就可開工。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。