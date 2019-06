「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

大家好呀,阿King今次推介美洲國家盃日本對智利,日本繼1999年之後再次獲得邀請參賽,不過今次派出23歲以下年青球員為主,目的是備戰明年奧運,無論實力及爭勝決心,都比不上今場對手智利。



事實上智利已經連續兩屆捧盃,阿歷斯山齊士及維達爾等主力仍然在陣,實力有保證,應該可以贏日本兩球或以上,捧智利讓球客勝。



名家:阿King



直播表

周一6:00am 美洲盃 烏拉圭 Vs 厄瓜多爾

Now 650



周二凌晨零時 女世盃 中國女足 Vs 西班牙女足

有線604、603台



周二7:00am 美洲盃 日本 Vs 智利

Now 650



