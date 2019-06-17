PSG巴西幫瓦解！尼馬丹尼爾等回巢巴塞

巴黎聖日耳門(PSG)日前請番李安納度擔任體育總監，呢位巴西名宿將對球隊進行大整頓，而且目標直指同胞尼馬。



PSG兩年前用2.22億歐元向巴塞隆拿收購尼馬，但佢表現未如理想，最諷刺係佢加盟之後，球隊成績反而倒退，今季只獲得法甲冠軍。



據悉PSG高層已經對尼馬失去耐性，會長艾卡理化仲話：「球員必須承擔更多責任，佢哋係來工作，而唔係來玩，如果佢哋唔同意，大門開住，請講再見，我唔想再見到任何明星行為。」呢番言論明顯針對尼馬。



尼馬唔止球場上交唔出功課，場外負面新聞亦多多，包括捲入強姦案，令大老闆卡塔爾主權基金非常不滿，怕會影響國家形象，所以想搵機會賣走尼馬。



尼馬一走，以佢為首嘅「巴西幫」球員丹尼爾、堤亞高施華、馬昆奴斯哥利亞都有可能離隊，西班牙《每日體育報》指巴塞有興趣簽番尼馬同丹尼爾，因為兩人過去喺巴塞表現非常好，一定啱使。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

