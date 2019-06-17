5大目標曝光！曼聯搵定人替普巴

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曼聯中場保羅普巴一心想轉投皇馬，雖然紅魔鬼唔想放走佢，但亦要做定兩手準備，搵定新兵必要時頂替呢位法國國腳。



根據英國傳媒爆料，曼聯已經有5位中場人選，包括波基斯費南迪斯、泰利文斯、基斯甸艾歷臣、 拉比奧特、菲臘比古天奴。



曼聯最大機會得手係士砵亭中場基斯費南迪斯，呢位24歲葡萄牙國腳今季葡超入20球，數據非常亮麗，而且紅魔鬼同士砵亭關係良好，曾向對方簽入C朗、拿尼，有望再來一次好交易，士砵亭將基斯費南迪斯標價為7000萬鎊。



第2位係泰利文斯，呢位22歲比利時國腳今年1月尾被摩納哥外借去李斯特城，即使只上陣13場，都貢獻3個入球及5次助攻，非常高效率，佢亦話想留喺英超，問題係李斯特城有優先收購權，曼聯想簽佢就要先問過「狐狸」。



第3位係巴黎聖日耳門(PSG)中場拉比奧特，呢位24歲法國國腳被PSG雪藏，今夏可以自由身離隊，雖然曼聯可以慳一筆轉會，但佢人工要求高，加上紀律有問題，簽佢可以等於簽入「普巴2.0」。



第4位係熱刺中場基斯甸艾歷臣，早前有傳皇馬想簽呢位27歲丹麥國腳，但最後不了了之。佢已表明想離隊接受新挑戰，曼聯可趁機搶人。雖然基斯甸艾歷臣年紀已經唔細，但勝在已適應英超，表現有晒保證。



第5位係巴塞隆拿中場菲臘比古天奴，呢位27歲巴西國腳由利物浦轉投巴塞後，表現令人失望，已傳球會想出售佢。「古仔」踢利物浦時，有上佳演出，加上佢已成為紅軍叛將，正所謂敵人嘅敵人就係朋友，曼聯應該樂意收留佢。



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