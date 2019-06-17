【東體爭議】葡國變天！施華身價超越C朗

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葡萄牙足球處於盛世，捧完2016年歐國盃，再奪2019年歐國聯，即使唔係世界冠軍，都算係歐洲王者，C朗更加係當今球王。



葡萄牙人才輩出，C朗已經Out Out哋，甚至乎連身價都被另一位葡萄牙國腳貝拿度施華超越。



根據歐洲媒體《轉會市場》最新統計，最高身價葡萄牙球員已經唔係C朗，而係貝拿度施華，達到1億歐元，C朗退至第2位，值9000萬歐元，第3位係近期人氣急升嘅「新C朗」祖奧菲歷斯，為7000萬歐元。



相比C朗而言，現年24歲嘅貝拿度施華最大優勢係年輕，比C朗細10歲，呢位中場表現亦好出色，今季各項賽事為曼城上陣47次入13球，成為球隊奪得英超、英聯盃及英足盃冠軍嘅主要功臣，表現獨當一面。



貝拿度施華喺國家隊亦成為主力，更獲得10號波衫，成為僅次於C朗嘅二號人物，難怪各界都認為C朗退休之後，將由貝拿度施華繼承衣缽。



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