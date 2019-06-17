連格福仔玩到癲　曼聯迷：忍夠2個死廢青

曼聯兩大主力拉舒福特同連格，近期一直被受魔迷批評，認為佢哋鍾意玩多過踢波，不斷上網狙擊佢哋。但呢兩名球星冇受影響，依家約埋去咗邁阿密玩鑊勁，剛啱仲着到型一型勁玩Beatbox，連格仲唱得勁投入，台風同歌藝都唔曳喎！但魔迷見到就眼火爆，話另一中場麥湯米尼依家已自動加操、希望來季幫曼聯重振雄風，但呢兜友仲喺度Beans Beans Beans，有反曼球迷仲話：已確定曼聯來季降班！



曼聯上季聯賽僅排第6，實際表現堅曳，2名主力福仔同連格，演出都唔合格，福仔於歐聯射入12碼淘汰巴黎聖日耳門令人印象深刻，但於英超僅取10個入波，令魔迷大失所望。連格就更加離譜，近4季只為曼聯造出10個助攻，人哋利物浦右後衞阿歷山大阿諾特，上季單單一季就貢獻12個助攻。另外連格剛做埋時裝大亨，推出自家品牌，唔少球迷都話不如踢好啲波先啦。



麥湯米尼近期已自行加操，希望於來季為紅魔帶來更好成績，但連格同福仔就去緊旅行，心情勁好，連格仲勁騷音樂天份，剛上載一段玩Beatbox嘅片上IG，入面睇到佢同福仔着得勁潮，兩位似乎都對唱歌好有興趣，其中連格仲七情上面，絕對可以向演藝方面發展。



曼聯球迷睇到激嬲：「麥湯米尼細過連格，踢一隊亦冇福仔咁耐，但已經識得開始操練，呢兩個大哥仲喺度做小丑」、「嘩好好聽呀，唔知堅尼同笠臣會點睇佢兩個呢？」、「麥湯米尼喺巴塞操緊，連格福仔就去邁阿密，唱緊Beans Beans Beans。我哋都知邊個適合曼聯多啲」、「我好尊重本土年輕球員，但連格似乎淨係在意做網上紅人。究竟呢2隻嘢搞緊乜？」



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