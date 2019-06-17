插水式衝線！俄國欄王仆奪金牌

俄羅斯欄王舒班諾夫在國際田聯鑽石聯賽摩洛哥站，贏得驚險，還要受皮肉之苦！他在男子110米欄決賽，與里約奧運金牌兼17年世界冠軍麥里奧德等競逐，躍過最後一個欄時，麥里奧德失平衡衝入舒班諾夫的賽道，更絆倒舒班諾夫後腳，令領先的舒班諾夫都失平衡，而眼望快到終點線，舒班諾夫借勢「插水式」越過終點，獲得冠軍。



從比賽片段可見，舒班諾夫起步略為輸蝕，在半程再發力追趕，但臨衝線前被隔離線的麥里奧德連累，好彩舒班諾夫「仆」到過終點，還以13秒12的個人今季最佳成績奪標，並追平大會紀錄；雖然擦傷少少，都無所謂啦。





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