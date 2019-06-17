轟世盃史上首球　泰女足之母爆喊感動全球

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女子世界盃正進行得如火如荼，泰國女足分組賽鬥瑞典女足，其中一幕感動全球。泰國女足實力比起歐洲球隊爭幾條街，首場賽事就怒吞美國女足13蛋，次仗鬥瑞典一樣捱打，去到補時階段輸緊0:4。呢個時候隊長Kanjana Sung-Ngoen挺身而出，射入國家隊世界盃史上第1球，開心到「泰女足之母」Nualphan Lamsam攬實領隊即時爆喊，球迷都話呢幕，係今屆賽事最感人時刻。



泰國雖然係東南亞其中一隊女子足球強隊，不過實力依然同世界列強有大段距離。美國女足主力阿歷絲摩根，就個人獨取5球協助「美女」贏13:0。但泰國去到世盃舞台，每一秒都冇諗住放棄，次仗對瑞典終於「開齋」，射入歷史性一球。



當時隊長Kanjana Sung-Ngoen於右路長驅直進殺入禁區，雖然角度勁窄依然狂抽近柱入網，之後佢高舉雙手慶祝，鏡頭去到後備席，見到白色衫嘅Nualphan Lamsam激動跳起攬住領隊，眼淚已經奪眶而出，場面令人感動。



Nualphan Lamsam今年53歲，來自泰國著名富豪家族，家族身家高達11億美元。佢依家係國內一間保險公司CEO，一直為泰國女子足球出錢出力，如果唔係佢大力幫助，泰女足好難可以打世界盃。另外球員當退役後，好多都會回國為佢間公司打工，Nualphan Lamsam真係好有心，難怪泰女足射入歷史性入球，佢會開心到爆喊。



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