西安足球賽「金剛腿」滿場飛！球員斷手指

陝西西安的業餘足球聯賽上周五（14日）爆有球員發生衝突，有球員的手指更被踩至骨折。比賽片段在網上流傳，惹來一眾網民批評。事後，賽事官方尚未對此發表任何回應。



事發於當地的鹿鳴足球聯賽，網傳影片可見，身穿白衫的鐵一足球隊與黃衫的中林建設隊比賽。雙方球員期間多次碰撞，犯規動作亦愈來愈狠，球證卻沒有任何示意。直至白衫球員被對方連人帶球一起踢致倒地不起後，雙方遂發生衝突，連後備席的球員亦衝前理論。



衝突過後，受傷球員送醫治療，而鐵一隊請求球證終止比賽卻遭對手拒絕。鐵一足球隊賽後發布聲明，指曾請球證跟對方球員商量，派員陪同到醫院，未料對方回應：「比賽有保險呢，有事去找保險」，該球隊斥責球場的暴力惡劣行為。



事件在網上流傳後，網民對球員有違體育精神的做法加以批評。有網民表示，「雖然是比賽 但這樣的行為不拘留嗎？」、「踢得愈垃圾，愈能打架」、「功夫足球嗎？」。







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