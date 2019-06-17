MVP大戰　東方龍獅搵永倫復仇

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甲一男籃聯賽常規賽進入最後階段，尚餘4個賽日激戰，目前第3位的東方龍獅於最後兩輪將會先後大戰永倫及南華，力爭以頭二身份「直入」季後賽4強。今晚東方龍獅迎戰永倫，上季甲一總決賽最有價值球員（MVP）艾利諾，將與永倫「得分機器」泰那作今季首度交鋒，兩位MVP級數的居港外援誰能領軍重回勝軌？值得期待。（on.cc東網「睇體」周二晚8時40分直播/Eastern Long Lions Basketball Team facebook同步直播）



東方龍獅和永倫今季繼高級組銀牌賽後，時隔2個月再次碰頭，上一次東方因為兼顧東南亞職業籃球聯賽戰線，加上吳松峻及鄧志恒因傷缺陣，只能以半力出戰，雖有漢尼拔助陣但仍最終落敗。早前扭傷足踝的吳松峻雖已復操，但今仗未必能趕及復出。其實藍黃陣營都多傷兵，永倫內線猛將賀斯福右手掌受傷，而周迎堅肩膊甩骹亦倦勤，同樣未能夫添列陣。



艾利諾泰那鬥搶分



對永倫來說，「戰神」艾利諾依然是頭號危險人物，6仗累積125分的他是藍軍首席取分之匙。上季季後賽，這位美國籍外援力壓泰那，協助球隊晉級。今季東方以小球陣容出戰聯賽，多以傳球製造空間給外圍投射，由於缺少高大球員坐陣內線，連「戰神」艾利諾也要兼顧搶板工作。對滿貫一戰他交出全場最高29分，另加10個籃板，可惜半場已累積4犯，今場能否管好個犯問題將成關鍵。



永倫上仗以68比76不敵南華同樣5連勝告終，不過泰那的「三分暴雨」再次令人留下深刻印象。這部「得分機器」該戰轟入全場最高38分，其中第4節連取17分，包括命中3球三分球，展現驚人殺傷力。場均得36.2分、場均6球三分球的泰那目前是聯賽得分王，曾在2015年拿過甲一MVP的他，與「戰神」兩強相遇，兩位被譽為近年最頂級的居港外援對壘，一直是球迷期待已久的戲碼。





甲一周二（18日）賽程



7:00pm 滿貫 Vs 安保漢友

8:40pm 永倫 Vs 東方龍獅

場地：修頓場館

票價：50元、30元（學生及長者優惠）