效力30年　托迪終於離開羅馬

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托迪童話破滅！由青年軍開始，效力羅馬30年嘅前隊長托迪，球員年代做到一生一球會嘅忠誠，點知退役後轉做管理層，做咗兩年就頂唔住，托迪於周一(17日)召開記者會，宣布辭去總監職務，離開羅馬。



托迪球員時代受球迷敬仰，而佢亦對球會不離不棄，即使多次傳出受歐洲各大豪門挖角，托迪都不為所動一一婉拒，2017年托迪退役晉身管理層，一生一球會童話延續，可惜抵得住球場上風雲色變，卻敵不過政治上波譎雲詭，擔任管理維持僅兩年就結束，令人唏噓。



托迪在記者會表示，球會從未畀佢參與過高層決策，自己權力被架空，只是名義上嘅總監。意大利傳媒報道指，托迪與球隊新任行政總監關係不佳，對球隊計劃亦唔滿意，早前球會主席帕洛塔曾致電托迪，但托迪沒有接聽。



托迪說：「真想不到會有這一日，我還是寫了辭職信，這對我來說比退役更痛苦，就像死去一樣。」



42歲嘅托迪，13歲加盟羅馬，1989年效力到2017年，球員生涯長達28年，在羅馬25個球季上陣786場射入307球，退役後晉身球會管理層，做咗兩年就頂唔住，黯然結束羅馬生涯。



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