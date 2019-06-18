【有片】沙拿弗爆　扭過龍門兩次

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美斯喺美洲國家盃唔係好掂，咁「埃及美斯」又點呢？非洲國家盃周六(22日)凌晨揭幕，埃及係主辦國，近期密密練兵仲踢咗場熱身賽，埃及王牌利物浦前鋒穆罕默德沙拿都有亮相，對畿內亞友賽大顯功架，一扭再扭連過對方守門員兩次，再射門中柱反彈畀隊友執雞一氣呵成，好波！



月初為利物浦贏得歐聯寶座，一連串慶功活動過後，27歲嘅沙拿返回埃及國家隊報到，備戰即將展開嘅非洲國家盃，周六凌晨揭幕戰埃及將於主場對津巴布韋，而呢日埃及約戰畿內亞友賽。



經過一輪小休，沙拿歸隊後今仗以後備上陣，下半場一次攻勢，沙拿一次機會憑高速突破殺落底線，對方門將出迎，沙拿見狀加速扭過門將，到底線附近門將回身再撲，沙拿急停再擺回大位起腳，由於角度太窄射中近柱反彈到龍門口，隊友喺門將輕易補中，結果埃及贏3比1。



沙拿呢個攻勢，大家睇慣利物浦比賽嘅球迷都唔陌生，佢嘅速度、盤扭能力同射術都處於高水平，照咁睇，今次非洲國家盃嘅主辦國埃及，值得期待。



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