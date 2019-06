【美洲盃】巴西對委內瑞拉有吉兆？

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

美洲國家盃第二輪比賽開打,東道主巴西周三早上會對委內瑞拉,如果他們此場再獲勝就可以出線,森巴球隊雖然缺了尼馬,但結束第一場比賽後,可見他們表現全無影响,還向對手送三蛋,古天奴更入兩球相當醒目。



巴西上一次捧起美洲杯,就是在2007年於委内瑞拉,這仗對住委內瑞拉,未知會否是吉兆?只要森巴兵集中精神應戰,贏波絕對無問題。



回看往績他們面對委內瑞拉只輸過一次,但17次獲勝,上屆巴西在小組就被淘汰,球員強調不能再讓這個恥辱再次發生,不過委內瑞拉並非是絕對魚腩,他們3月友賽曾贏過阿根廷,當中踢紐卡素的前鋒荷西朗頓都值得留意,未知他可否攻破巴西守門員的十指關。



●足球妹



直播表



周二6:00pm 亞冠盃 鹿島鹿角 Vs 廣島三箭

Now 670、Fox +;有線651、611台



周二8:00pm 亞冠盃 FC廣州 Vs FC山東

Now 670、Fox +;有線651、611台



周二8:40pm 甲一籃球 東方龍獅 Vs 永倫

on.cc 東網



周三5:30am 美洲盃 玻利維亞 Vs 秘魯

Now 650



周三8:30am 美洲盃 巴西 Vs 委內瑞拉

Now 650



