【美洲盃】巴西對委內瑞拉有吉兆？

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美洲國家盃第二輪比賽開打，東道主巴西周三早上會對委內瑞拉，如果他們此場再獲勝就可以出線，森巴球隊雖然缺了尼馬，但結束第一場比賽後，可見他們表現全無影响，還向對手送三蛋，古天奴更入兩球相當醒目。



巴西上一次捧起美洲杯，就是在2007年於委内瑞拉，這仗對住委內瑞拉，未知會否是吉兆？只要森巴兵集中精神應戰，贏波絕對無問題。



回看往績他們面對委內瑞拉只輸過一次，但17次獲勝，上屆巴西在小組就被淘汰，球員強調不能再讓這個恥辱再次發生，不過委內瑞拉並非是絕對魚腩，他們3月友賽曾贏過阿根廷，當中踢紐卡素的前鋒荷西朗頓都值得留意，未知他可否攻破巴西守門員的十指關。



●足球妹



直播表



周二6:00pm 亞冠盃 鹿島鹿角 Vs 廣島三箭

Now 670、Fox +；有線651、611台



周二8:00pm 亞冠盃 FC廣州 Vs FC山東

Now 670、Fox +；有線651、611台



周二8:40pm 甲一籃球 東方龍獅 Vs 永倫

on.cc 東網



周三5:30am 美洲盃 玻利維亞 Vs 秘魯

Now 650



周三8:30am 美洲盃 巴西 Vs 委內瑞拉

Now 650



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