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南韓喺世青盃決賽雖然飲恨而回，不過陣中一眾新星就為自己前途贏出漂亮一仗，據報賽事中吸引咗大批歐洲名門球探尋找「隱藏嘅寶石」，亞洲最大得益者就係一群「太極小虎」！



一名負責南韓球員轉會事宜嘅經紀人透露：「班球探最初係為咗觀察華倫西亞18歲中場李康仁，先至嚟睇韓國嘅比賽。但自從南韓喺8強擊敗奪標熱門塞內加爾，海外球探紛紛詢問韓職國內球員嘅年薪等問題。」據國際足協公開嘅數字，今次共有155名德國、英格蘭、意大利等地球探，前往波蘭揀蟀。當中意甲AC米蘭嘅球探巴亞表示：「喺韓國等亞洲球員入面，具備去歐洲踢波競爭力嘅人才。」



據知，除咗6歲就喺KBS真人足球Show成名，10歲加入華倫西亞嘅李康仁之外，牙山木槿花前鋒吳世勳、光州翼鋒嚴元尚、延世大學左翼衞崔浚3名20歲小國腳最受關注。



身高1米93，體重85公斤嘅長人中鋒吳世勳，體格魁梧，有頭有腳又靈活，技術非常全面。韓國媒體形容嚟自運動世家嘅佢得天獨厚，既繼承爸爸1米92嘅強壯體魄，又繼承埋手球員出身媽媽嘅運動神經，係不可多得嘅空中霸王，論頭槌呢瓣孫興民都行埋一邊。



翼鋒嚴元尚就以快聞名，百米速度達11秒左右，擅長直線衝擊，高中時代已經被稱為「KTX」(韓國高速鐵道)。由於嚴元尚突破同傳中波都有優勢，專注防守反擊嘅球隊，對佢比較感興趣。



至於活躍喺左路嘅後衞崔浚，雖然係左腳仔，但能夠勝任左右兩邊閘位，仲可以踢中場，尤其南韓4強贏厄瓜多爾1比0場波，佢射入奠定勝局一球，顯示出唔錯嘅攻擊能力，係個可塑性好高嘅通天老倌。



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