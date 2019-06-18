麥巴比3大舉動　預示今夏投利物浦！

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如果基利安麥巴比轉投應屆歐聯冠軍利物浦，唔知利迷會開心成點呢？目前身價肯定超過2億歐元嘅麥巴比，最近曾於美國同紅軍股東勒邦占士會面，占士當時仲戴住利物浦帽子；跟手有利迷發現，麥巴比突然於IG，Follow咗一堆「利記人」，當中包括穆罕默德沙拿、法賓奴泰華利斯同「神奇隊長」謝拉特，跟手仲鋪埋Story，留咗「Soon」（即將）嘅字樣，目前紅軍已被博彩公司列為今夏成功羅致麥巴比嘅次熱！



麥巴比近年演出有目共睹，除帶領巴黎聖日耳門橫掃法甲外，上年夏天更協助法國奪取世界盃，毫無疑問係當今最勁年輕前鋒。麥巴比早前獲頒上季法甲最佳球員，當時佢就表示希望尋找新挑戰，似預示將會離隊，皇馬就被視為收購佢嘅大熱，早前夏薩特轉投皇馬於巴拿貝同球迷首次會面，皇馬球迷就於現場高唱麥巴比個名，希望會長皮里茲盡快買埋麥巴比。



不過依家形勢可能有變，因為麥巴比似乎同紅軍扯上關係。早前佢同占士於加利福尼亞州會面，雙方言談甚歡，占士手上持有利物浦股份，當日見面仲戴上利記帽，球迷都揣測呢名NBA巨星，會落咀頭叫麥巴比加盟。



另外麥巴比於IG，突然Folloew咗沙拿、法賓奴、謝拉特、菲臘比古天奴、蘇亞雷斯，以及曾同紅軍扯上關係嘅費基亞同迪比，加上「即將」字樣，已經足夠利迷充滿幻想。其實早於16年，已有傳高普想買麥巴比，據聞當時曾出價超過8000萬歐元，但卻未能成功。但紅軍現時卡士同號召力已大大提升，麥巴比大有可能會考慮轉投紅軍。



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