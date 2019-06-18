1億歐＋3巨星　巴塞買硬尼馬！

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巴西巨星尼馬近日醜聞纏身，不過巴塞對呢名前球員依然極有興趣，希望佢今夏回歸球隊，同美斯及蘇亞雷斯重組MSN鋒線！尼馬2季前以2.22億歐元天價轉投巴黎聖日耳門，可惜未能帶領球隊挑戰歐聯冠軍，事業可謂停滯不前；巴塞亦未能於歐聯大放光芒，所以極欲回購呢名前球星，來季誓要重振雄風。



尼馬於PSG嘅首席球星之位，被基利安麥巴比嚴重威脅，而且亦一直盛傳佢依然掛住巴塞；另外PSG近2季成績平平無奇，尼馬仲於法國被指強姦，早前會長艾卡理化仲話，球員嚟到PSG唔係玩，而係嚟爭取成績，如果邊個唔同意呢個論點可以隨時離開，矛頭直指尼馬。



據西班牙傳媒報道，巴塞已擬好回購尼馬方案，就係以1億歐元現金，再另加拿傑錫迪、奧士文尼迪比利及烏姆迪迪3大球星作出收購。17年奧士文尼迪比利就以過億歐元由多蒙特加盟巴塞，依家再加埋另外2名球員，3人身價估計約值1.5億歐元，唔知PSG對呢個方案收唔收貨呢？



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