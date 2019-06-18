費格遜球季新高47分：目標是聯賽冠軍

滿貫，甲一籃壇二年級生，硬生生在紅黃藍的平衡加進一點綠色。這個四月，更破天荒拿到高級組銀牌亞軍。可是，當期望隨著戰績攀升，滿貫聯賽表現偏偏浮沉飄忽。直到上星期反勝東方龍獅，我們終於再見那支堅持不懈的團隊。倒數兩場相對甜蜜的賽程，滿貫今晚（18日）94：67輕取安保漢友，居港外援費格遜獲得球季新高47分，帶領球隊重返積分榜第四位。



開局徹底成為滿貫外援費格遜的表演時間，不斷雙手入樽燃點現場氣氛，漢友嘗試收縮防線，但他的外線手感同樣火燙，射進兩球三分，單節狂轟20分。華人中鋒溫梓豐和費格遜卡位顯得吃力，被對方包攬前後場籃板，多次製造反擊快攻機會。完首節前黃俊財連取4分，稍稍為漢友止血，落後11：28。第二節滿貫分散得分點，費格遜吸引防守後，傳球給入楔或外線空檔球員。射手張偉康兩度命中「long 2」，擴大領先優勢到51：26返回更衣室。



換邊後費格遜隨即完成「四分打」，重新啟動得分模式，續在這節達到40分，追平上季遊協地標戰的分數。林俊光和張偉康也在外線輸送火力，一度拉開超過40分分差。即使漢友射手朱浩雯連續轟進3球三分，不過勉強追成44：80。最後一節輪到趙鍵鋒在外線射進3支冷箭，可惜無法挽救大幅落後的局面。比賽焦點落在費格遜能否突破50分關卡。但他從板凳休息回來，多讓隊友主導進攻，零星幾次起手也未能命中，最終分數停留在47分，帶領滿貫94：67告捷。



「哈哈！今場球隊打得很好！大家都積極防守，讓我專注進攻，獲得很多起手機會。」費格遜和幾位小球迷合照後，跟記者逐一擊掌。問到未能突破50分關卡會不會感到失望，他笑著搖搖頭：「拿到50分當然好，但我關心的是球隊勝利，而且沒有人受傷。」對於滿貫聯賽表現飄忽，他則說球隊需要時間磨合：「現在逐漸了解彼此打法，最近兩場勝場給予我們很大信心爭取冠軍。」



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