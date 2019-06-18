新費蘭甸奴拒絕曼聯　7千萬歐轉投曼城

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曼城為鞏固英超霸權、挑戰來屆歐聯冠軍，決定畀馬德里體育會7000萬歐元（6300萬鎊）解約金，購入西班牙國腳洛迪卡斯簡迪，只要過埋體測同傾掂個人條件，就可簽入強援。洛迪即將23歲司職中場中路，勢成費蘭甸奴接班人。據英國傳媒透露，曼聯亦對洛迪有興趣，不過紅魔鬼冇得踢歐聯，球員根本不作考慮。



曼城上季僅以1分之微力壓利物浦衞冕英超冠軍，藍月亮曾於季中接連不敵水晶宮同李斯特城，2仗均有防中費蘭甸奴缺陣，可見呢名巴西國腳對球隊係幾咁重要。領隊哥迪奧拿今夏當然要針對弱點買人，洛迪就係佢第一選擇。



洛迪07至13年於馬體會受訓，之後過檔維拉利爾，18年以2000萬歐元身價回歸馬體會，成為球隊中場其中一名重心球員。洛迪身高1米91手長腳長，快速勁快擅於攔截，而且踢法淡定擅於控制節奏，活動範圍比費蘭甸奴更廣，不時殺上禁區頂甚至禁區內助攻，上季就取得3個西甲入球。



據英媒透露，哥帥對呢名西班牙同胞非常欣賞，故不惜畀天價解約金都要簽佢過嚟。曼聯領隊蘇斯克查亦對呢名狂牛國國腳有意，但因為紅魔鬼正在重建，而且來屆只能踢歐霸，故洛迪根本冇考慮過轉投曼聯。除曼市雙雄外，拜仁同巴黎聖日耳門都希望羅致佢，但曼城最後成為勝利者。



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