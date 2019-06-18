甲一 艾利諾拗柴仍堅持到最後！藍軍不敵永倫

繼高級組銀牌賽後，甲一衞冕球隊東方龍獅和永倫周二晚首度於聯賽碰頭。是晚焦點落在上季甲一總決賽最有價值球員（MVP）艾利諾，與永倫「得分機器」泰那正面交鋒，惜艾利諾比賽期間，踩到泰那的腳而「拗柴」，他雖堅持到最後，但表現打了折扣。最終，永倫憑新兵Joseph Eriobu貢獻14分，聯同泰那的23分，以86：82擊敗東方，力保二哥位置。



甲一男籃聯賽僅餘最後4個賽日，賽前第3位的東方龍獅是晚大戰第2位的永倫。兩軍傷兵滿營，「黃金戰士」幸得肩膊甩骹的周迎堅今場復出。首節艾利諾即啟動「戰神」模式，其中一次力壓泰那再轉身上籃得分，贏得不少掌聲，他與陳兆榮聯手搶攻，此節各得10分。被陳兆榮看管的泰那首半節未有太多起手機會，4分鐘後終於成功突破上籃，之後再入兩球三分，單節11分。永倫把握東方缺少高大球員鎮守內線，由方誠義及梁民熊成功突襲上籃，協助球隊反超前至25：22。



其後東方和永倫在三分線上大決鬥，劉子禮為東方轟入兩球，不過永倫這邊手感更火熱，梁民熊及基士頓連續3次外圍命中，將分數拉開至41：30。東方即使有艾利諾三分線搏罰全中，加上李琪的外圍施射，亦未能將分差收窄至個位數，半場東方以47：57落後。「黃金戰士」27歲新兵Joseph Eriobu今季首度登場，此節有5分進賬。



東方上半場一度三分失靈，換邊後即憑林萬進的「back to back」三分追至53：59。其後東方加強防守力度，兩隊陷入拉鋸戰，3犯在身的泰那亦顯得縛手縛腳。此節尾段林萬進在另一邊的零度位再放冷箭，而剛被換入不到30秒的劉子禮亦摻一腳，這兩球三分球終於為東方將比分再次領前至65：64。



最後一節，方誠義大爆發兩度完成「and 1」，聯同Joseph Eriobu的跳射，協助永倫再次搶回領先優勢。曾效力過菲律賓職業籃球聯賽的Joseph Eriobu之後連取4分，永倫一段9：0攻勢拋離至81：73。東方其後憑艾利諾的罰球及鄧志恒上籃追分，不過方誠義又再以三分球止血，最後永倫以86：82取勝。



由於聯賽排頭二位的球隊將會直入季後賽4強，故永倫這場勝仗相當關鍵。今季首度登場的永倫新兵Joseph Eriobu表示，今季目標是為永倫贏得冠軍，「香港是我出生的地方，很開心可以用本地球員身分出戰甲一賽事。賽前我只訓練了3次，如果給我多幾天時間會更好。對手是ABL和甲一的冠軍，實力相當強勁，不過他們有很多傷兵，幸好我們可以把握機會取得最後勝利。」他又大讚泰那的爭勝慾望很大，為球隊燃點士氣。



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