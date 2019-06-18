香港打吡Rd 2　和富大埔鍊傑志

「亞協盃」Ｉ組今晚8時於旺角大球場再演「香港打吡」，和富大埔鬥傑志，今仗雖或成「例行公事」，但雙方均揚言不會放軟手腳，望合演精彩賽事送給球迷！（Now 633周三晚8時直播）



由於同分先以對賽成績定名次，兩負4.25 SC的和富大埔已出線無望，主教練李志堅強調不能放棄：「雖然我哋已經冇得爭出線，但我覺得都要好好咁去完成賽事。」球隊自上月中戰畢本土聯賽後，已一個月沒有比賽，「堅Sir」指球隊上周復操，慶幸部分球員入選港隊持續訓練，得以保持狀態。



大埔前鋒伊高沙托尼早前宣布離隊，亞援前鋒哈利亦未在今仗名單上出現，失去主力下出戰今季最後一場主場賽事，「堅Sir」坦言：「我哋一方面希望贏波結尾，另一方面想畀機會青年球員。冇咗外援球員，我哋力量上有差別，但仍希望喺中間攞個平衡。」



暫居第3的傑志出線尚有一線生機，若今日頭場4.25 SC主場不敵航源，傑志又能擊敗和富大埔，可望收窄差距於煞科一輪上演「大奇迹日」。雖然頭場今午4時開賽，傑志賽前已得悉有否出線希望，然而「藍鳥」主教練朱志光認為對部署影響不大：「球隊喺贏完足總盃後，休息幾日就重投訓練，球員心態好好，過往6月係假期，好開心見到過去呢幾個星期球員練波好投入，特別係我哋出線比較被動，但球員都以好好嘅態度去應付今仗。」