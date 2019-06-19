巴塞不計前嫌簽番尼馬　但要佢道歉

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道歉好講誠意，「sorly囉」係道歉，出份聲明係道歉，90度鞠躬又係道歉，巴塞隆拿最近傾全力重簽巴西王牌尼馬，唔計較佢近期嘅強姦案，包容佢近兩年兩次大傷，仲原諒佢當日扭計離隊對球會嘅傷害，但有一個條件，就係要尼馬誠心道歉。



尼馬於2017年以破世界紀錄2.22億歐元轉會巴黎聖日耳門，離隊後竟然厚面皮向巴塞追討續約獎金，對住呢個反骨仔巴塞不惜對簿公堂，堅決唔畀錢。兩年過去，尼馬喺法甲表現平庸，歐聯失利，世界盃被笑係「碌神」，早排惹到單強姦案官非，最新一單係因逃稅資產被凍結，可謂一身螻。



依家巴塞不計前嫌，肯重金1億歐元加3位總值1.5億歐元主力球員與PSG交易，共費2.5億歐元，計落PSG冇蝕底，巴塞願意咁做，只要求尼馬真誠認錯，球會對佢都算係咁。



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