馬古尼數據拍得住VVD　曼聯仲等咩呀？

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李斯特城中堅哈利馬古尼成為歐洲豪門爭逐目標，狐狸為呢位26歲英格蘭國腳開價8000萬鎊(約8億港元)，一旦成交將打破英格蘭最高身價後衞及世界最高身價後衞兩項紀錄，不過從數據去睇，原來馬古尼嘅能力拍住利物浦嘅華基爾雲迪積克，堅係值錢。



英國《太陽報》將兩人上季數據進行比較，各項能力都好接近，例如搶回控球權，馬古尼195次、雲迪積克193次；空中爭頂，馬古尼78.1%、雲迪積克76.9%；一對一成功率，馬克尼72.7%、雲迪積克76.3%；傳球成功率，馬古尼85.6%、雲迪積克89.7%；入波各3球；助攻馬古尼0次、雲迪積克3次。



利物浦簽獲華基爾雲迪積克後，戰績顯著進步，大家有眼見，曼聯一直欠缺具份量中堅，馬古尼值8000萬鎊，呢筆錢唔慳得。



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