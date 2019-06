【美洲盃】阿根廷齊心保美斯冠軍夢

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊,一網睇晒:

足球不是一個人的運動,強如阿根廷球王美斯,都不可能憑一己之力捧盃,明早美洲盃B組次輪大戰,首場輸波的阿根廷惡鬥巴拉圭,美斯賽前表示,真正戰鬥現在才開始。



事實上阿根廷球迷不用灰心,07年冠軍巴西同15年冠軍智利,都是在賽事首戰輸波後捧盃,而且阿根廷陣容鼎盛,阿古路、迪馬利亞同戴巴拿等,都是獨當一面頂級球星,以阿根廷的班底同實力,出線仍然係樂觀。



美斯的國際賽冠軍夢,沒有那麼容易破滅。



●足球妹



直播表



周三6:00pm 日聯盃 FC東京 Vs 大阪櫻花

有線661、601台



周三6:30pm 亞冠盃 浦和紅鑽 Vs 蔚山現代

Now 671、Fox +;有線652、612台



周三8:00pm 亞冠盃 上海SP Vs 全北汽車

Now 670、Fox +;有線651、611台



周四5:30am 美洲盃 哥倫比亞 Vs 卡塔爾

Now 650



周四8:30am 美洲盃 阿根廷 Vs 巴拉圭

Now 650



