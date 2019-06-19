【賽後解碼】巴西被悶和　爭盃仲差一個瑪達

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周三(19號)美洲國家盃A組次輪賽事，東道主巴西表現再次令人失望，只能夠同委內瑞拉悶和0比0，菲臘比古天奴、羅拔圖法明奴率領嘅進攻線苦無破關之策，加上3次入波都被判詐胡，結果19次射門只係得1次命中目標，中龍次數甚至少過委倫瑞拉(3次)，認真失禮。



雖然巴西出產咗唔少天才攻擊球員，依家嘅李察利臣、大衛拿尼斯喺球會都有出色表現，羅拔圖法明奴同菲臘比古天奴更加被公認係世界級，不過近年每逢國際大賽，都冇一個穩定提供入球嘅數胡人物，王牌尼馬幾乎每逢大賽都「出事」。



相比阿根廷有美斯、烏拉圭有蘇亞雷斯同卡雲尼，甚至智利有阿歷斯山齊士，巴西目前最有入球能力可能就係進攻中場古天奴，如果巴西要爭盃，最需要嘅就係巴西「女球王」瑪達呢類球員，瑪達周三喺女子世界盃對意大利再入1球，亦係佢累積第17個世界盃入波，打破埋德國前鋒高路斯保持嘅男、女子世界盃入波紀錄(16球)，巴西男足依家就係欠缺呢種大賽球員。



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