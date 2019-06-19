FIFA擬褫奪卡塔爾主辦權　英美5國等接波

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



前歐洲足協主席兼法國傳奇球星柏天尼涉收賄款日前在巴黎被捕，事件繼續有跟進，更影響到2022年世界盃的主辦權，據悉國際足協(FIFA)已對此進行評估，有機會褫奪卡塔爾世界盃主辦權的可能。



外媒報導柏天尼涉嫌在2010年與當時的法國總統一起，在世界盃申辦期間與卡塔爾當局會面，獲得好處之後，柏天尼投票支持卡塔爾獲得2022年世界盃主辦權，這已不是卡塔爾首次傳出的賄選醜聞，過去多位國際足協執委都因懷疑涉嫌而受到調查。



為此國際足協已舉行緊急密會，希望找到代替卡塔爾主辦2022年世界盃的國家，而且解除與卡塔爾航空公司的贊助協議，但消息人士指這個行動並不容易，目前仍在研究，皆因距離2022年世界盃只餘下三年時間，如果想換主辦國就要盡快決賽。



據《鏡報》指，可能接替卡塔爾主辦下屆世界盃的國家有五個，包括英格蘭、美國、西班牙、阿根廷及荷蘭，原因是這些國家的足球氣氛很好，而且具備可主辦世界盃要求的場地。