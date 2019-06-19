【人物誌】霸氣宣言！我唔做「新尼馬」

被視為「新尼馬」的巴西神童洛迪高高斯，周二正式在皇馬巴拿貝球場亮相，這位18歲天才揚言「唔做新尼馬」，要做「皇馬的洛迪高高斯」，這位巴西超新星的加盟令人期待，球迷們記得留意他的表現。



出生於2001年1月9日的洛迪高高斯，16歲在巴甲聯賽首演，已被皇馬睇中，即以4500萬歐元轉會費，由山度士投向皇馬，但因為當時還未足18歲，要等待到今季才正式加盟。



皇馬對於這位新王牌都特別重視，周二舉行了歡迎儀式，吸引約2000多名粉絲到場支持，洛迪高高斯的爸媽及姐姐都有出席，他僅花20分鐘就完成簽約，他穿上了皇馬球衣亮相，但未印有號碼，而這位少年亦相當識做，在傳媒拍照時親親皇馬隊徽，「感謝大家，我正學習西班牙語，我會盡量用西班牙語交流，我自小都是皇馬粉絲，我曾跟爸爸說很想來到這裡踢波。」



對於外界對他有「新尼馬」的封號，他坦言：「我是一個很快的前鋒、射手，我的確有一點點以羅賓奴及尼馬，畢竟大家都是巴西人。」不過，他則希望大家記住洛迪高高斯，而不是新尼馬，「尼馬是一位偉大的球員，但他在另一隊，我未有機會跟他交談，我不想做另一個尼馬，因為尼馬只得一個，我想做皇馬的洛迪高高斯。」



洛迪高高斯是山度士的青訓產品，並穿上當年師兄尼馬的11號球衣，上季在巴甲上陣35場入8球，他已曾代表巴西的U17及U20。

