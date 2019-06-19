【東體爭議】A米為重建　申請唔踢歐霸

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歐霸盃一直被大球會視為「雞肋」，唔多情願踢，往往派副選上陣。意甲老牌球會AC米蘭「更加絕」，向歐洲足協提出，放棄參加來屆歐霸盃，據悉歐洲足協已經同意A米申請。



AC米蘭有份踢上屆歐霸盃分組賽，但因為收支失衡，違反「公平財政條例」，被歐洲足協扣除1200萬歐元歐霸盃收入，仲被罰未來2屆歐洲賽球員註冊人數唔可以超過21人。



AC米蘭曾提出上訴，並獲緩執行，但依家卻自動放棄參賽權，令人摸不着頭腦。原來AC米蘭打算今夏大灑金錢重建，肯定無法達到「公平財政條例」要求，於是干脆退出歐洲賽，換取「財政自由」，未來一年轉會支出，唔使受條例規限，球會可以放心大手筆使錢買人，進行重建。



雖然AC米蘭咁做，會少咗歐霸盃收入，但長遠而言，有助令球隊重上正軌，都係一件好事。據悉，歐洲足協已經同意AC米蘭申請，並會由拖連奴頂上，出戰來屆歐霸盃。



唔知另一支急需重建嘅豪門曼聯，會唔會學AC米蘭，放棄呢隻「二奶盃」，專心踢好英超呢?



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