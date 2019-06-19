【世界盃】泰國妹發威　吳安儀率港隊飲恨

「四眼Cue后」吳安儀拍住師妹何綺麒出戰在泰國舉行的女子世界盃團體賽，過關斬將淘汰了伊雲絲為首的英格蘭殺入決賽，可惜最終以0比4不敵東道主泰國Ａ隊，屈居亞席。



吳安儀今次到泰國之行相當重要，先要為港隊出戰世界盃團體賽，周四起再爭逐世界女子桌球錦標賽，再次挑戰世界冠軍。講番今次世界盃都不乏猛將，以吳安儀為首的香港隊被視為奪標熱門之一，安儀與何綺麒組成A隊，葉蘊妍與蘇文欣則為香港B隊，而英格蘭傳奇女將伊雲絲亦率隊參戰，東道主泰國由人氣新星勒查露領軍，分兩隊出擊。



安儀的港隊A過關斬將躋身今日的準決賽，面對伊雲絲與簡娜的英格蘭組合，激戰後香港以4比2獲勝闖入決賽，與泰國B隊進行亞洲內訌的冠軍爭奪戰。港隊在決賽爭逐明顯較為緊張，對方頻頻「起迫」，港隊處於被動，開局已落後0比3，第4局一度以42比6領先，但最終輸60比70，總成績0比4(15-40.0-83,0-95,60-70)落敗，獲得亞軍。







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