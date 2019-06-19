「祖母級」泳將孭飛！領港隊出征世大

兩年一度的世界大學生運動會將於7月3至9日在意大利拿玻里舉行，香港將會派岀58名運動員岀戰10個項目賽事，周三進行港隊授旗儀式。上屆世大運港隊在游泳、武術及網球項目收穫兩金兩銅，雙金得主、泳隊的何詩蓓因為專注備戰7月的世界錦標賽將不會參賽，其隊友陳健樂將會第四度參賽，聯同田徑「三朝元老」陳銘泰和呂麗瑤，期望於畢業前突破自己，衝擊獎牌。



現修讀理工大學碩士課程、25歲的陳健樂笑說自己已變成世大「Grandma」（祖母）：「啊，我覺得自己好老！不過世大運很好玩，可以和年紀相若的選手較量，又是一個大專生才可享受的比賽，畢業之後就不能參賽了。」上周陳健樂隨港隊岀戰三站「環地中海游泳系列賽」，她表示由於那是亞運後的第一個比賽，故狀態未如理想，期望這十天可以盡快調整狀態，世大至少游到自己的正常時間。



田徑隊的呂麗瑤和陳銘泰同樣表示珍惜自己最後一次的世大運。呂麗瑤月初於亞洲田徑大獎賽勇奪銀牌，可惜時間超風速而不被官方承認，所以她希望今次世大運可以不超風速下再次跑出個人最佳的13秒18，「其實世大運的水平絕對不低，上屆的頭三位是超逆風下跑13秒1幾，再上一屆更是12秒幾。不過剛剛的大獎賽對我來說是一枝強心針，令我知道我有一定的實力。」香港跳遠紀錄保持者陳銘泰則希望以平常心出戰，「隊中只有我和阿瑤玩到三屆。希望好似第一次一樣，不會給自己很大壓力，不一定要拿到什麼特定名次。去年自己因傷患影響表現，今年狀態逐漸穩定，會盡力跳出7米8、9。」



香港跳遠新星俞雅欣5月於台北田徑錦標賽跳出6米27奪冠，今年已經第4度打破香港紀錄，今次她將首度出戰世大運賽事，「第一次參加世界性的大賽，而且是遠赴意大利出戰，覺得很開心。目標是繼續刷新紀錄，獎牌方面就隨緣吧。」是次賽事不設選手村，運動員將會分散5個地點居住，而田徑和游泳運動員將會住在遊輪上，幾位香港代表都表示相當期待和興奮。