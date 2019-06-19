飛鷹力挫南青　呂銘彥盼來季迎來收成期

高級組銀牌賽後，南青和崇德飛鷹今晚（19日）在甲一聯賽再度碰頭，結果不再相同。即使飛鷹洋將彭懿葭犯滿畢業，近來狀態火熱的史葛熄火，奧斯汀和呂銘彥仍然裏外發炮，分別貢獻29分和20分，最終82：74擊敗南青，獲得球季首勝。



兩隊開局展現強烈的求勝慾望，飛鷹射手呂銘彥和楊仲翹埋伏外線，居港外援奧斯汀強闖禁區，衝搶籃板。史葛無球跑動擺脫防守球員，走後門得分，迅速拉開到17：8。南青暫停回來，憑著出色的團隊防守迫使對方24秒違例，蘇恩樂隨後射進三分球追成13：17。第二節南青找到外線準心，潘文豪、楊子豐和蘇恩樂先後命中冷箭。但奧斯汀既攻且守，不斷抄截和上演「追魂鍋」，加上李東坤完半場連獲5分，飛鷹續領先37：31。



換邊後奧斯汀上籃搏得「and 1」，最多拉開到9分分差。這時潘正熙三分線外兩度建功，葉耀邦拋投命中，首次反超前成44：43。不過呂銘彥裏外開弓，更完成「三分打」，單節獲得14分，重新扳回領先優勢到61：55。最後一節兩隊陷進犯規麻煩，不斷把對方送上罰球線，前學界星級中鋒楊嘉駿和葉耀邦交替得分，一度追成平手，更讓飛鷹洋將彭懿葭五犯畢業。關鍵時刻，呂銘彥和奧斯汀扛著壓力聯手搶攻，最終82：74擊敗南青。



「這季很多場比賽，我們都把握不了。今天終於贏球，自己又有發揮，真的很開心。」呂銘彥說。即使飛鷹這季表現未盡預期，但每場比賽，他都為球迷帶來驚喜，不僅外線進攻越來越穩定，防守端也非常積極。「記得上季頭幾場幾乎『抖唔到氣』，體能完全不行，今季防守對抗性提高了。」他續說球隊還需要時間磨合，希望不斷學習奧斯汀和史葛的專業態度，「我不期望總能要到球，始終他們才是最強，但一定會把握好每次機會，希望球隊在下季迎來收成期。