亞協盃　港超打吡 和氣收場

「亞協盃」I組賽事周三（19日）於旺角大球場上演，由和富大埔迎戰傑志，縱使雙方均無緣晉級，但仍在2,688名香港球迷面前，合演了一場精彩的入球騷。傑志雖憑費蘭度梅開二度，加上鄭展龍的入球長時間領先，但和富大埔並未有放棄，憑著丹尼的烏龍球、辛祖的入球，連同趙少維於最後一刻建功，最終以3比3踢成平手。



由於同組另一場賽事，4.25 SC以5比0擊敗航源並鎖定出線資格，故這場「香港打吡」在開賽前已淪為「例行公事」。然而雙方均未有受此影響，仍派出大部分主力作賽。開賽僅6分鐘，鞠盈智於禁區邊搏得犯規，罰球由費蘭度主射得手，助傑志取得領先優勢。3分鐘後，大埔作出回應，楊賜麟投擲「手榴彈」，艾華度頭槌二傳，惜馮慶燁近門頂高，錯失追平良機。及後戰況膠著，至25分鐘，「藍鳥」雖然先後有費蘭度和鄭展龍燙射，但未能考驗大埔門將曾文輝。31分鐘，利馬開出角球，丹尼情急之下「擺烏龍」，大埔追成1比1。僅3分鐘後，費蘭度開出角球，曾文輝出迎失誤，門前的鄭展龍第一時間抽入，助「藍鳥」再度領先。



5分鐘後，鄭展龍接應鞠盈智傳送起腳，卻被艾華度成功護空門。41分鐘，中村祐人與鄭展龍「撞牆」後快射，惜未能轉化成入球。補時階段，鍾偉強推大位勁射，郭劍橋擋出不遠，馮慶燁第一時間送入網，惟越位在先，入球無效，大埔半場落後1比2。



換邊後，48分鐘，鞠盈智斜傳予費蘭度笠入，助傑志拉開比數至3比1。53分鐘，費蘭度禁區頂勁射，被曾文輝撲出再抱實。56分鐘，鍾偉強左路快放後橫傳，辛祖近門掃入，追近比數至2比3。60分鐘，辛祖接應鍾偉強左路傳中頭槌攻門，被郭劍橋飛身拍出。70分鐘，陳肇鈞搏得12碼，辛祖主射卻被前隊友郭劍橋撲出。83分鐘，楊賜麟趁對手解圍不遠，衝前抽射高出。88分鐘，盧卡斯橫傳予播磨浩謙，後者控定再勁射惜未能命中目標。



補時階段，華杜斯送前，盧卡斯接應後起腳，惟角度太正被曾文輝接實。正當球迷以為這場比賽會由傑志拿下勝果之際，後備上陣的趙少維於94分鐘建奇功，助大埔追成3比3完場。