網台爆料！奧巴美揚唔去中超去曼聯

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奧巴美揚去中超嘅傳聞，早排傳咗一輪之後冇咗下文，不過最近又有另一則八卦料，係話曼聯睇中奧巴美揚，希望搵佢取代即將離隊嘅盧卡古，願意支付7000萬鎊(約7億港元)轉會費，呢單料若然屬實，阿仙奴都好難留人。



阿仙奴在歐霸盃失利，兼失去歐聯資格，增兵預算大減，來季爭標能力勢必下降，留唔住主力係唔出奇，30歲嘅奧巴美揚剛成為英超神射手(並列)，同阿仙奴仲有兩年約，周薪19萬鎊(約190萬港元)，佢有條件爭取更佳待遇，因此早前有中超球會同佢接觸，周薪30萬鎊，當然吸引。



雖然去中超一事冇晒下文，但關於奧巴美揚去向，繼續有唔少傳聞，網台《talkSPORT》透露，曼聯領隊蘇斯克查睇中奧巴美揚，認為佢嘅把握力比盧卡古更強，因此打算以7000萬鎊收購，再以8000萬鎊出售盧卡古。



報道仲話，曼聯收購阿仙奴前鋒並非新鮮事，2012年費格遜就簽入阿仙奴王牌射手尹佩斯，翌季成功奪得英超冠軍，完美退休，因此相信，奧巴美揚來到曼聯，將令曼聯鋒線復蘇。



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