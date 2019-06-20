E沙拿空難　1名男子懷疑過失殺人被捕

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半年前加盟卡迪夫城期間遇上空難死亡嘅阿根廷28歲前鋒伊美利安奴沙拿，英國警方經過調查後周四(20日)凌晨公布，1名來自北約克郡64歲男子懷疑過失殺人被捕，案件繼續調查。



事發於今年1月21日，伊美利安奴沙拿與飛機師大衛伊保臣在一架小型飛機由法國南特出發，飛赴威爾斯加的夫期間失事墜毀，沉落海中，打撈人員在飛機殘骸找到E沙拿屍體，而飛機師大衛伊保臣至今仍未尋獲。



英國警方發表聲明，表示經過調查後，已拘捕1名來自北約克郡64歲男子，控以懷疑過失殺人，為免影響調查，該被捕人士出庭前身份不予公開。



有報道指，E沙拿登機前不情願乘搭該架小型飛機，認為該飛機飛行時不可靠，但最終仍登上飛機啟程，結果遇難。



E沙拿今年1月以轉會費1500萬鎊(約1.5億港元)由法甲南特加盟卡迪夫城，可惜他在加盟途中遇難，卡迪夫城僅向南特支付500萬鎊，而卡迪夫城今季亦告護級失敗，來季降落英冠。



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