獲邀參戰美洲國家盃的日本,首仗雖慘吞衛冕的智利4蛋,不過以新人掛帥的他們,依然有不少收穫,18歲新星久保建英,在美洲盃前落實加盟皇家馬德里。



他的表現亦沒有令球迷失望,上場表現相當搶鏡,身材矮小的久保建英,多次用純熟腳法過人,與維達爾交手亦不輸蝕,難怪被球迷封為「日本美斯」。



日本明早大戰爭標熱門烏拉圭,久保建英有機會同蘇亞雷斯、卡雲尼等球星大鬥法,無論勝負都會是寶貴的經驗。



●足球妹



直播表



周四8:30am 美洲盃 阿根廷 Vs 巴拉圭

Now 650、Now E



周五3:00am 西乙附 拉科魯尼亞 Vs 馬略卡

Now 632



周五7:00am 美洲盃 烏拉圭 Vs 日本

Now 650、Now E



