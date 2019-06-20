【有片】J神超勁助攻　哥倫比亞入美洲盃8強

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周四(20號)美洲國家盃分組賽，哥倫比亞以1比0擊敗卡塔爾，2戰全勝提前宣布晉級8強。哥倫比亞今場贏波最大功臣，非「J神」占士洛迪古斯莫屬，佢全場97次觸球、15次殺入禁區、7次製造關鍵傳送，當然最重要係86分鐘交出助攻畀杜雲沙柏達「絕殺」，「J神」當時喺中場用左腳腳背「片」出完美長傳造就隊友頂入，獲選為MVP亦係實至名歸！



占士洛迪古斯上季喺拜仁慕尼黑表現受到批評，不過依然有唔少球會垂青，據講，拿玻里主帥安察洛堤目前就喺加拿大溫哥華等緊皇馬回覆，希望盡快搞掂呢個今夏頭號目標獵物。占士洛迪古斯踢完美洲盃後肯定會離開皇馬，去邊就眾說紛紜。不過，傳聞因為有贊助商介入，佢轉投拿玻里嘅可能性就愈嚟愈高。



消息話，由於呢個哥倫比亞球星人氣極高，instagram有9170萬Fans，雖然比起C朗嘅1.71億粉絲差咗一截，但係連埋Facebook同Twitter追隨者各有3200萬同1800萬，依然好有市場價值。有西班牙媒體爆料，Adidas願意承擔占士洛迪古斯過去那不勒斯嘅20%薪金，即係650萬歐元，等佢可以同另一個Adidas代言球星、拿玻里中場恩斯治尼拍住上，增加喺當地嘅影響力。



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