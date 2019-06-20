拉定筋 ! 校際體能賽即將爆發!

全港「第一屆校際體能挑戰賽」暨賽馬會「奧翔」計劃啟動禮將於6月29日在九龍公園室內體育館舉行，賽事旨在透過建立比賽平台，推動學校體適能發展，鼓勵學生恆常運動及提升學生健康水平。計劃的總教練、前香港空手道代表阮兆綸早前來到有份參賽的迦密聖道中學，向學生介紹挑戰賽的10個動作，而前「亞洲車神」黃金寶更親身與一班校隊成員「同場較勁」，為賽事熱身。



「奧夢成真」計劃項目發展幹事黃金寶表示，計劃的體適能訓練盡可能利用最少的工具和空間，讓同學自己在家也可以運動，「從一些簡單的動作開始，提高學生對做運動的興趣。」是次賽事分為個人及隊際賽，最快完成者為勝，黃金寶表示，希望以比賽形式增加挑戰性，「同學賺到的，不只是一些獎項，而是比賽過程學到的自省能力和團隊精神。」



正如他所說，「其實運動不應該只是興趣，而是必須要做的事。」我們都忘了適當的運動最終都是為了健康著想。「奧夢成真」計劃總教練、前香港空手道代表阮兆綸表示，體適能不只是要「練大隻」，而是以追求健康為前提，及提升他們的運動表現。是次比賽精選10個動作，每一個都鍛鍊到身體不同部分，他說：「簡單如開合跳，已經可以訓練心肺耐力，同時加速血液循環和新陳代謝。而左右單腳跳則可鍛鍊關節靈敏度，減低受傷的風險。」



第一次打入精英賽4強、第一次登上學界巔峰，嚐到冠軍的滋味，那種不惜用生命防守的熱血態度，是迦密女子排球隊的標誌。球季早已完結，想不到是日的體適能訓練又見到她們了。



「想有結果，就一定要經過辛苦的過程。不過這些辛苦都是好玩、開心。」中四的劉心怡如此總結是日訓練，接著又說：「體能這東西，好像永遠都不會足夠。好想繼續在這方面加油努力。」身為快攻手的她，肩負起攔網的責任，比賽期間需要在前場不斷走動，爆發力和耐力都是必備條件。



為了本年度的精英賽，迦密排球隊員展現出驚人的決心，自動要求增加早上及周末訓練課，一如教練葉寶林所說，每一個人都為球隊付出了300%。不過，為了衞冕就不能停下來。球隊需要全方位提升，體能亦是當中重要一環。師姐們力求進步，中二的新人陳采翎亦深受感動，她希望藉著定期的體適能訓練加強力量和耐力，來年挑戰北區初級組冠軍。





「奧翔」體能挑戰賽內容 (參加者須以最快時間並動作準確地完成以下10個動作)

開合跳 x10

深蹲x10

仰臥直抬腿 x10

左右交替舉手 x10

弓箭步x 10

仰卧起坐 x10

平板支撐至掌上壓 x10

單腳跳 x10

登山者 x10

蹲撐立x10







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