【賽後解碼】好失禮！阿根廷僥倖和波排包尾

「美洲國家盃」全天候至強盤路資訊，一網睇晒：https://bit.ly/2wOTjaV



周四(20號)美洲國家盃分組賽B組賽事，首仗輸波嘅阿根廷繼續差勁表現，只係靠美斯嘅12碼1比1逼和巴拉圭，2戰只係得1分排小組包尾，雖然出線仲未絕望，但以阿根廷咁嘅表現，「球王」都救唔到你幾多次！



阿根廷今場變陣，阿古路同迪馬利亞都冇咗正選，不過全隊表現仍然唔掂，上半場就被李察山齊士攻陷落後0比1。阿根廷半場撳掣出番阿古路，果然喺51分鐘靠佢右路傳中，隊友射門博到巴拉圭球員手球，美斯操刀12碼建功追成1比1平手。阿根廷之後幾乎再輸，奧達文迪魯莽禁區內從後踢人被罰12碼，好在門將法蘭高艾馬尼捉路撲出，最終兩隊踢成1比1平手。



由於美洲盃出線要求「寬鬆」，每組頭2名出線之外，3組入面嘅2支「最佳第3名」都可以晉級，意味阿根廷最後一場贏到卡塔爾嘅話，仍然有機會出到線。不過阿根廷依家幾乎靠美斯單天保至尊，就算真係僥倖出到線，睇怕過到初一都未必過到十五！



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。