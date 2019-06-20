【特稿】阿根廷命運已經唔係自己手

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莫非美斯真係無捧盃命?!阿根廷在美洲國際盃賽前被視為奪標熱鬥，球王美斯剛對巴拉圭一戰射12碼「保命」但經過兩輪比賽之後，成績為1和1負，在B組排包尾，小組最後一場對住卡塔爾進行生死戰，但阿根廷的命運已經唔係自己掌握，真係要聽天由命！



依家B組形勢，哥倫比亞6分肯定出戰，巴拉圭2分，卡塔爾同阿根廷各得1分，但得失球差方面，卡塔爾-1，阿根廷-2，較為輸蝕，阿根廷最後一輪當然要贏才能保出線機會，美洲盃三組，除了小組頭兩位出線，還有兩組成績較好的第三名可以出線，如果阿根廷和卡塔爾的話，都唔可能成為成較好的小組第三。



即使阿根廷贏卡塔爾，共得4分，都要睇下哥倫比亞會唔會「放水」畀巴拉圭，如果巴拉圭最後一場贏波，就攞到5分，可以同哥倫比亞齊齊出線，跟住阿根廷就要同另兩組的第三名作比較。



目前情況，阿根廷對住卡塔爾一戰，唔單止要贏，仲要大勝，希望爭到最佳成績的小組第三；不過，阿根廷過去兩場小組賽踢到咁，要狂數卡塔爾，真係要問問天神了！