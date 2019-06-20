國際田聯定為「男性」　雙性人：簡直係侮辱

距離今屆世界田徑錦標賽仲有100日，國際田聯（IAAF）首次發出聲明，認定南非著名運動員塞曼亞是「生物學上的雄性」（biologically male），如果她要繼續在女子比賽競逐，就必須服用睪酮素抑制劑。



28歲的塞曼亞「雙性人」對於這個結論，形容「生物學上的雄性」完全是一個極大的侮辱，「即是我不是一個女人，對我的傷害沒有一個字能夠形容，真是很大的侮辱。」她更指責IAAF過去對她都如「白老鼠」，來試驗他們要求服用的藥物，用以觀察其影響她體內的睪酮素水平。塞曼亞強調不會再使用激素及藥物，不能再讓IAAF傷害自己的身體。



作為南非最具影響力運動員之一的塞曼亞，過去在倫敦及里約奧運均贏得女子800米金牌，而其男性化的特質，令外界對她的性別充滿爭議，國際田聯多次測試及控制其體內的睪酮素水平，而塞曼亞亦先後向國際體育仲裁法庭及瑞士聯邦最高法院等為國際田徑針對其參賽規定作出上訴。



今年的世界田徑錦標賽將於9月27日至10月6日在多哈舉行，而距離2020東京奧運會差不多一年，塞曼亞屆時可否有資格爭取，可否爭取奧運三連冠仍有待分曉。







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