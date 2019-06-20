【阿King】中國最適合接辦2022世界盃

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前歐洲足協主席柏天尼涉受賄被捕，連帶佢投票支持嘅卡塔爾，都可能被褫奪2022年世界盃決賽周主辦權，甚至已傳出英格蘭、美國、西班牙、阿根廷及荷蘭可能接替卡塔爾主辦。



相信呢種情況出現機會唔大，但就算真係發生，都唔應該由上述5國接手，而係應該由中國接手至啱。



首先，國際足協決定世界盃決賽周主辦權一大原則，係各大洲輪流主辦，2022年屬於亞洲卡塔爾，所以就算換主辦國都應該由亞洲國家接手。



第二，中國曾經舉行2008年奧運，證明有能力主辦大型國際賽事，而且中國政府出名「高效率」，一聲令下，可以喺短時間完成基建等籌備工作，相信其他國家好難可以3年內執好呢個爛攤子。



第三，中國有14億人口，球迷數目多過唔少國家人口總和，呢個龐大市場啱晒現今愈來愈商業化嘅足球運作。淨係每年夏天有唔少歐洲大球會訪華挖金，就係最佳證明。國際足協一向借世界盃吸金，絕對樂意見到世界盃喺中國舉行。



第四，由中國主辦世界盃，本港球迷唔使捱夜睇波，甚至有機會安排幾場喺香港踢，淨係呢點都要支持偉大祖國主辦啦。



可能有人認為中國隊實力差，去到世界盃只會出醜，甚至冇資格主辦。不過，你又諗下，卡塔爾足球水平又好高咩？起碼中國曾經打入1次世界盃決賽周(2002年)，而卡塔爾踢世界盃決賽周次數係零，卡塔爾有資格主辦，點解中國冇先？



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