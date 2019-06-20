保安篤背脊　尼加拉瓜3名國腳嫖妓斷正

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今年夏天有多項國際賽，包括喺美國舉行嘅美洲金盃賽事，呢項錦標比較少人留意，但依家又重新受注目，並非因為比賽好睇，而係因為參賽球隊之一嘅尼加拉瓜，爆出球員集體嫖妓醜聞。



尼加拉瓜喺首場分組賽0:4不敵哥斯達黎加之後，陣中3位球員前鋒查華利亞、中場馬朗盧比斯、後衞卡路士蒙迪尼高，竟然帶妓女返酒店房，進行另一場「大戰」。



本來球隊上下都冇人知，但偏偏有位酒店保安非常正義，通知尼加拉瓜領隊杜亞迪，叫佢睇CCTV片段，睇番呢3位大滾友帶妓女入酒店嘅過程。



杜亞迪由酒店職員陪同下，立即衝去「查牌」，當面叫卡路士蒙迪尼高、查華利亞執包袱。當杜亞迪見到馬朗盧比斯同1名女子行出浴室時，叫佢「完事」之後離隊，呢位主帥都算厚道。



呢3人被逐出國家隊後，尼加拉瓜只剩下20位球員，球隊將於周五(21日)早上對海地，其他球員唯有出多啲力啦。



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