爭世界盃入場券　港女要同中國鍊過

香港棍網球總會派出男子及女子代表隊出戰6月22至29日，在韓國慶州市舉行的亞太棍網球錦標賽。其中女子組的首輪小組賽將視為2021年女子世界盃的外圍賽，港隊將與中國、中華台北及韓國力爭2個參賽席位。



亞太棍網球錦標賽共有6支女子隊參賽，除爭奪世界盃席位的4支隊伍外，還有日本及新西蘭。香港女子隊將於6月22日首先迎戰中華台北，翌日面對中國，之後則會挑戰實力最強的韓國隊，在單循環取首兩名的隊伍將自動贏得世界盃席位。之後4支隊球隊將與日本及新西蘭再進行單循環賽事，首兩名球隊將會在6月29日爭奪亞太錦標賽冠軍寶座。



香港女子代表隊教練馬珍妮表示：「我們今季經過刻苦的訓練，球員均有很大的進步。亞太錦標賽將可以測試她們努力的成果。2021年世界盃亞太區共有5個參賽名額，其中3個已由世界排名前10名的日本、新西蘭及澳洲奪得，餘下兩個席位，則由我們與韓國、中國及中華台北之間爭奪。港隊今次派出以老帶新的球員參賽，其中7位是首次代表香港參加大型賽事，當中3人更會在8月出戰加拿大舉行的U19女子世界錦標賽。」



男子組賽事方面，同樣有6支參賽隊伍包括：香港、韓國、日本、中華台北、中國及澳洲。比賽採單循環制，首4名球隊晉級準決賽，由首名對第4名，第2名對第3名，勝出球隊於29日爭奪冠軍，負方則進行季軍戰。



香港男子代表隊教練布思國表示：「今次亞太錦標賽港隊的成員除了2018世界錦標賽的球員外，還有一些新秀，我們期待與其他參賽球隊演出精彩的賽事，同時藉此提升世界排名。我們的對手近年進步神速，我們相信港隊在比賽中會面對不少的挑戰。」香港男子隊將於22日首面對日本，之後4天比賽將會先後迎戰中國、澳洲、韓國及中華台北。





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