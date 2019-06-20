招牌褪色　美斯：我哋唔可以再食老本

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阿根廷今朝喺美洲國家盃又失分，爭出線形勢愈嚟愈危，家陣話甚至尾輪分組賽贏到卡塔爾都未必出到線。失分賽後，梗係大家做吓檢討，睇吓有乜可改進，今次球王美斯都好灰，話阿根廷係老牌強隊呢個招牌已經褪晒色，依家冇人再驚佢哋喎！



美斯賽後表示：「我哋依家處境非常困難，好多年輕球員都未經歷過呢種情況，但我哋必須即刻振作，必須打敗卡塔爾去爭取出線。今場波頭15分鐘我哋表現好好，控制住形勢，思路清晰。只係當對手入波之後，我哋開始緊張。其實當我哋入番12碼之後，我甚至覺得我哋有機會贏波，但依家盲只有專注下場贏卡塔爾啦！」



呢位阿根廷球王仲話依家美洲盃冇弱隊：「美洲盃真係好難打，委內瑞拉都畀咗巴西好多麻煩。我哋必須團結起嚟，事關依家單靠呢件阿根廷波衫，已經嚇唔到對手，我哋必須做得更好先可以攞到3分。」



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