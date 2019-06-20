【東網直播】常規賽大直路　紅藍大戰雙雄會

甲一聯賽倒數兩個賽日，球迷熱切期待的「紅藍大戰」周五(6月21日) 終於上演。上季總決賽後，雙方兩度碰頭互有勝負。但隨著惠龍兒及楊和回歸南華，艾利諾取代漢尼拔重新擔任東方龍獅的居港外援，加上球季期間接二連三出現的傷患問題，兩隊陣容產生不少變化，優缺點也頗為明顯。南華暫執七戰全勝，鎖定常規賽榜首，若拿下這場比賽，便能力保銀牌和聯賽不敗金身。五勝兩負的東方則排名第三，亦需一場勝仗洗掉二連敗頹氣。（on.cc東網「睇體」周五晚8時40分直播，SCAA Basketball及Eastern Long Lions Basketball Team facebook同步直播）



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上季聯賽總決賽，東方龍獅在落後0：2的情況下，連贏三局締造歷史，登上冠軍寶座。此後雙方兩度碰頭各執一勝。去年底超級工商盃，南華由羅意庭、梁兆華和蔡再懃帶領多名小將，以「全華班」陣容登場，最終59：73不敵洋將漢尼拔領軍的東方龍獅。不過，紅軍在四月高級組銀牌扳回一仗。新帥巴拿莫域執教逾半年，球隊戰術變化和執行力明顯提高，加上藍軍當時兼顧ABL戰線，體能面對嚴峻考驗，最終南華67：60成功復仇。



相隔兩個月，紅藍大戰再次上演。兩隊陣容變化頗大，同時飽受傷患困擾。總決賽最有價值球員艾利諾上場對陣永倫遭遇膝傷，楊睿騏因大腿拉傷缺陣月餘，兩人會否上陣仍然待定。月初扭傷足踝的吳松峻，日前在社交媒體寫上「很快回來」、「康復路上」等字眼，不過路途還沒到終點，東方必須想辦法彌補防守缺失。南華方面，除了李劍煌甩骹和曾湛元手指骨折，羅意庭和朱亮上場也因傷倦勤。前者和楊和練習時發生碰撞，右邊顴骨位置縫上八針，有望在季後賽回歸。後者則輕微拉傷阿基里斯腱。



傷患是比賽的一部分，這場總決賽翻版戲碼仍然激戰可期。南華內線佔據優勢，聯盟各隊對惠龍兒的低位進攻苦無對策，往往採取犯規或聯防策略，無奈漏空弱邊球員，被空切籃下甚至痛失三分。胡卓斌前十字韌帶撕裂後，東方內線成為弱點，鍾俊昇靈活有餘對抗性不足，鄧志恒作為華人內線身位出眾，但把握力有待改善。兩子能否箝制惠龍兒相當關鍵。不過東方優點同樣明顯，李琪和陳兆榮堪稱「浪花兄弟」，蕭鍵勲和陳翊麟持續輸送火力，加上「X Factor」劉子禮飽受膝傷困擾多時，上場回勇高效命中3球三分，藍軍有望透過外線爭勝。



頭場滿貫誓擒崇德飛鷹



聯賽周五晚率先上演滿貫迎戰崇德飛鷹。前者先後擊敗東方龍獅和安保漢友，氣勢如虹，贏下這場比賽便可確保常規賽前四位置。費格遜個人能力無容置疑，上場裏外開花，轟進4球三分，刷新球季新高47分。上周面對前東家嚴防，即使最多落後19分，也沒有逞強打「英雄球」，反而專注防守和籃板，讓張偉康、歐陽維江和吳家麒發揮射手價值，打出漂亮的團隊籃球。



而飛鷹日前憑著奧斯汀和呂銘彥合轟49分，力挫南青獲得球季首勝。奧斯汀攻防兩端展現統治力，不僅包攬禁區攻勢和籃板，也不斷抄截對手，迅速回防從後封阻快攻球員。倒戈母會的他與費格遜激戰可期，上場熄火的史葛能否找回準心同樣左右勝負。

