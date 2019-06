港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



依家除咗有美洲國家盃睇外,非洲國家盃都殺到埋身喇,周六凌晨4點有主辦國、今次賽事其中一支熱門埃及出場,擺好陣勢迎戰津巴布韋。提起埃及,當然第一時間想起利物浦王牌前鋒穆罕默德沙拿,佢季尾狀態大勇,今次必搏老命望帶領國家隊贏波。



埃及於上屆非國盃於決賽飲恨,今次有主場之利必以冠軍為目標,沙拿連續兩季英超奪得神射手,上屆歐聯決賽仲有波入,成為紅軍奪標功臣。沙拿一直於埃及都勁受歡迎,人氣比好多國內大明星、政客都高,呢次有主場之利必變地獄主場,津巴布韋都幾難捱!



直播表

周六4:00am 非國盃 埃及 Vs 津巴布韋

Now 638、有線654/614、無線MyTV Super 301



周六7:00am 美洲盃 厄瓜多爾 Vs 智利

Now 650



